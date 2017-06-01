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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Шесть тел погибших 2 мая 2014 года будут эксгумированы

Категория: Новости


Шесть тел погибших 2 мая 2014 года будут эксгумированы

Такое решение принято накануне Областной Прокуратурой.

Таким образом, Прокуратура удовлетворила ходатайство Киевского бюро судебной экспертизы.

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе областной Прокуратуры, речь идет о телах погибших, в отношении которых поступала информация о том, что причиной смерти мог стать угарный газ, что, однако не было подтверждено проведенной прежде экспертизой, поскольку на телах имелись повреждения, которые так же смогли стать причиной смерти.

«В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия и согласования с родственниками».

О ком именно из погибших идет речь, не сообщается. Дата эксгумации пока так же не определена.



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