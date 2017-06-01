Проезд в городских маршрутках планируют повысить до 6 грн.

Сегодня на заседании депутатской комиссии по транспорту Одесского горсовета был рассмотрен вопрос о повышении платы за проезд в городских маршрутках.

Автоперевозчики отмечали дефицит водителей и дорогую стоимость на бензин. Особо остро стоит вопрос неэкономичности некоторых маршрутов - необходимо сокращать путь их следования, либо увеличивать стоимость проезда хотя бы до 6 гривен.

А вот руководитель НПЦ «Экономинформ»Георгий Хаскин утверждает, чтобы маршрутные такси были рентабильными сцена на билета должна составлять минимум 7 гривен 89 копеек.

Если депутаты на очередной сессии Горсовета поддержат автоперевозчиков, то одесситам придётся затянуть поясок ещё потуже и раскошелиться.