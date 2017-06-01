 
Информация к новости
  • Просмотров: 50
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Проезд в городских маршрутках планируют повысить до 6 грн.

Категория: Новости

Проезд в городских маршрутках планируют повысить до 6 грн.

Сегодня на заседании депутатской комиссии по транспорту Одесского горсовета был рассмотрен вопрос о повышении платы за проезд в городских маршрутках.

Автоперевозчики отмечали дефицит водителей и дорогую стоимость на бензин. Особо остро стоит вопрос неэкономичности некоторых маршрутов - необходимо сокращать путь их следования, либо увеличивать стоимость проезда хотя бы до 6 гривен.

А вот руководитель НПЦ «Экономинформ»Георгий Хаскин утверждает, чтобы маршрутные такси были рентабильными сцена на билета должна составлять минимум 7 гривен 89 копеек.

Если депутаты на очередной сессии Горсовета поддержат автоперевозчиков, то одесситам придётся затянуть поясок ещё потуже и раскошелиться.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 