На сегодняшний день гемодиализ в Одесской области – самый дорогой в стране

Губернатор Максим Степанов пообещал, что в будущем – станет самым дешёвым. По его словам, ситуация, при которой стоимость процедуры в Одесской области 2586 гривен, а во Львове – 1386 гривен – недопустима. Губернатора «…возмущают такие результаты конкурса! Вы что, на одесском солнце перегрелись?»

При этом тот факт, что в прошлом году цена была выше, его не впечатлил, потому что «…в прошлом году в Одесской области был хаос в управлении!»

Максим Степанов отметил, что хорошо знает суть вопроса. «Вам не повезло со мной! Я – медик по образованию! Без этого лечения люди не могут жить. Они умирают!». Поэтому его устроит только самая низкая в стране цена. «Если в Киеве стоимость 1362 гривны, то в Одессе реальная цена – 1350 гривен. И если вас не устраивает эта цена, мы отменим старые и проведем новые торги!» — заявил губернатор.

При этом дистрибьютер был вынужден согласиться снизить цену и подписать договор на приемлемых условиях. В ходе общения с журналистами Максим Степанов сообщил, что расширение сети гемодиализа является важной составной частью стратегического плана развития региона. До конца года будут открыты еще три центра гемодиализа! — пообещал Максим Степанов.