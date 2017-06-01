 
Информация к новости
  • Просмотров: 57
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одесской области насчитывается двадцать населённых пунктов, лишённых водоснабжения

Категория: Новости


В Одесской области насчитывается двадцать населённых пунктов, лишённых водоснабжения

Такие данные были приведены на совещании в областной администрации.

В связи со сложившейся ситуацией, жители этих населенных пунктов вынуждены для всех своих нужд использовать исключительно привозную воду.

При этом, как выяснилось на совещании, водоводы находятся в большинстве случаев, что называется, «в шаговой доступности», проблема заключается в отсутствии разводных сетей.

По мнению губернатора Максима Степанова, такое положение в XXI веке совершенно недопустимо. Он поручил провести мониторинг ситуации в каждом лишенном воды населённом пункте с тем, чтобы найти наиболее приемлемый механизм для решения проблемы водообеспечения.

Отметим, что по предварительным данным, для этого необходимо проложить около 140 километров трубопроводов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 