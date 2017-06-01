В Одесской области насчитывается двадцать населённых пунктов, лишённых водоснабжения

Такие данные были приведены на совещании в областной администрации.

В связи со сложившейся ситуацией, жители этих населенных пунктов вынуждены для всех своих нужд использовать исключительно привозную воду.

При этом, как выяснилось на совещании, водоводы находятся в большинстве случаев, что называется, «в шаговой доступности», проблема заключается в отсутствии разводных сетей.

По мнению губернатора Максима Степанова, такое положение в XXI веке совершенно недопустимо. Он поручил провести мониторинг ситуации в каждом лишенном воды населённом пункте с тем, чтобы найти наиболее приемлемый механизм для решения проблемы водообеспечения.

Отметим, что по предварительным данным, для этого необходимо проложить около 140 километров трубопроводов.