Самым популярным политиком Одессы остаётся городской голова Геннадий Труханов

Таковы результаты опроса, проведенного в первой половине мая Центром социальных и мониторинговых исследований «Социс».

Как рассказал представитель Центра Александр Чашковский, действующему городскому голове выразили поддержку 43,1% респондентов. А его основному оппоненту, бывшему мэру Эдуарду Гурвицу – всего 4,3%.

Таким образом, если бы выборы мэра произошли сейчас, то исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что второй тур бы снова не понадобился. Ибо Геннадий Труханов получил бы в первом туре 72,35% голосов избирателей, что сделало бы второй тур ненужным.

При этом Эдуард Гурвиц мог бы рассчитывать разве что на 7,1% голосов одесситов.

Как рассказал Александр Чашковский, опрос можно считать репрезентативным. Он проводился в равной степени во всех районах города. Было опрошено 2 тысячи человек, а погрешность составляет не более 2,2%.