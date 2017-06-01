Губернатор предложил Генконсулу России в Одессе пригласить на празднование «Дня России» «Правый сектор», «Азов» и «Айдар»

Так Максим Степанов отреагировал на полученное приглашение от Генконсула России в Одессе Евгения Шульцева принять участие в праздновании «Дня России», который будет проводиться на территории Генконсульства 8 июня.

«Надо ж как-то ответить на приглашение!» — написал губернатор в соцсетях.

«Мой вариант – во избежание превращения вашего мероприятия в скучное собрание, прошу выслать дополнительные приглашения на представителей «Правого сектора», полка «Азов», батальонов «Донбасс», «Днепр» и «Айдар».