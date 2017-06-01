Фигуранты «дела 2 мая» останутся за решеткой еще на месяц

Такое решение принял накануне Чероморский городской суд, который теперь рассматривает дело. Таким образом, общий срок, проведенный обвиняемыми в следственном изоляторе, уже составляет более трех лет.

В их числе два гражданина России – Максим Сакауов и Евгений Мефедов, а также граждане Украины Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский.

Отметим, что все обвиняемые являются активистами «Антимайдана», то есть представляют только одну сторону конфликта.

И несмотря на то, что дело рассматривается уже в третьем по счёту суде, ни одна из коллегий судей не нашла нужным поставить вопрос о том, что преступления во время трагических событий 2 мая совершались обеими сторонами. И не обратила внимание органов досудебного следствия на то, что в суд направлены материалы на представителей лишь одной из противоборствующих сторон. Напомним, что в ходе противостояния 2 мая 2014 года в Одессе только по официальным данным погибли сорок восемь человек. Причем около сорока - во время штурма Дома Профсоюзов, события которого до сих пор не расследованы, а виновные – не установлены.

Отметим, что все заседания судов по делу «2 мая» проходили под жестким давлением со стороны националистов, что является прямым нарушением действующего законодательства. Правда, в Черноморском суде им приходится следить за заседаниями суда по телеэкрану из соседнего зала.