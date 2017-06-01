На Таирова иномарку зажало между трамваем и столбом

ДТП произошло утром на Школьном аэродроме. Там в результате столкновения трамвая маршрута №13 небольшой автомобиль оказался зажат между трамваем с одной стороны и столбом электропередачи – с другой. В результате автомобиль был серьезно поврежден, а пассажирка получила травмы головы и была госпитализирована.

Никто из пассажиров трамвая не пострадал.

По предварительной информации, виновником столкновения стал как раз водитель автомобиля, который хотел «прошмыгнуть под арку в непосредственной близости от идущего навстречу трамвая, но не успел.

Отметим, что в результате вагон частично сошел с рельсов, а столб с электропроводкой фактически сломан. В результате движение трамваев 13-го маршрута остановлено.