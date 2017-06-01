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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В городе Кодыма Одесской области перевернулся трактор, подмяв под себя водителя

Категория: Новости / Происшествия

В Одесской области во время работы на песчаном карьере перевернулся трактор, водитель погиб. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС области.

Трагедия произошла в городе Кодыма. «Было установлено, что во время работы в песчаном карьере трактор перевернулся на бок и под него попал тракторист. Спасатели с помощью буксировочного троса подняли трактор Т-16 и вытащили 68-летнего мужчину без признаков жизни», - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 1 единица пожарно-спасательной техники и 4 человека личного состава.



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