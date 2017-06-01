В Одесской области вспышка гепатита?

Сразу девятнадцать детей из центра социально-психологической адаптации Белгорода-Днестровского были госпитализированы с подозрением на гепатит «А». Как сообщается на странице ОГА в соцсетях, у троих диагноз уже подтвердился. Остальные находятся под наблюдением. Их анализы обрабатываются.

Однако, по мнению руководителя департамента здравоохранения области Вячеслава Полясного: «…это не является нештатной ситуацией. А вспышки заболевания гепатитом зачастую случаются в учреждениях, где организовано массовое питание».

В настоящее время в центре проводятся противоэпидемические работы, а дети, контактировавшие с заболевшими, взяты под наблюдение.

Отметим, что на территории региона количество «учреждений, где организовано массовое питание» исчисляется, по крайней мере, сотнями. И если уже самой по себе «организации массового питания» достаточно, чтобы возникла вспышка столь серьезного заболевания, значит, в потенциальной «зоне риска» находятся, десятки, если не сотни тысяч людей, подавляющее большинство из которых составляют дети и подростки.