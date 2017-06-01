Реформа системы здравоохранения не приведет к сокращению медицинского персонала?

Такое заявление сделал во время общения с журналистами директор департамента здравоохранения области Вячеслав Полясный.

По его словам, «…одной из задач реформы является оптимизация отрасли. Поэтому, если отдельные медицинские учреждения будут закрываться, то их персонал будет трудоустроен в других медицинских центрах».

Однако, похоже, такая перспектива не улыбается ни медикам, ни их пациентам.

Наглядным свидетельством тому стало перекрытие дороги Одесса-Белгород-Днестровский, которую организовали жители района.

Таким образом, они протестовали против переориентации лечебных учреждений района и закрытия некоторых из них. И в первую очередь медицинского центра в Шабо.

По словам участников акции, в данном медицинском центре функционировали инфекционное, гинекологическое и травматологическое отделения. Их закрытие означает, что больным придется обращаться за помощью только в райцентр, что для них крайне неудобно. Кроме того, по словам участников перекрытия дороги, в результате проведения реформы на весь район останется только одно сравнительно небольшое инфекционное отделение, чего явно недостаточно.

Да и сами медработники, по информации нашего корреспондента, отнюдь не горят желанием перебираться на новые места работы, находящиеся в десятках километров от их места жительства.