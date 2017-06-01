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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Серьёзная авария произошла накануне в самом центре города

Категория: Новости


Серьёзная авария произошла накануне в самом центре города

По данным ГУНП в Одесской области, накануне вечером на улице большая Арнаутская столкнулись два автомобиля – «Ниссан» и «ВАЗ 2109», которые двигались в одном направлении.

По предварительной информации, водитель «ВАЗа», не рассчитав интервала, совершил внезапный переход в крайне левый ряд и сильно «толкнул» «Ниссан». В результате иномарка слетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась.

Водитель «Ниссана» получил серьезные травмы и госпитализирован».

Добавим, что в результате столкновения в центральной части города возник километровый затор.



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