Серьёзная авария произошла накануне в самом центре города

По данным ГУНП в Одесской области, накануне вечером на улице большая Арнаутская столкнулись два автомобиля – «Ниссан» и «ВАЗ 2109», которые двигались в одном направлении.

По предварительной информации, водитель «ВАЗа», не рассчитав интервала, совершил внезапный переход в крайне левый ряд и сильно «толкнул» «Ниссан». В результате иномарка слетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась.

Водитель «Ниссана» получил серьезные травмы и госпитализирован».

Добавим, что в результате столкновения в центральной части города возник километровый затор.