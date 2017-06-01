Задолженность по выплате заработной платы в Одесской области составила полмиллиона

Задолженность по выплате заработной платы в Одесской области на начало мая составила 49,5 млн грн, из нее 10,0 млн грн приходилось на экономически активные предприятия. Об этом сообщает Главное управление статистики в Одесской области.

Задолженность работникам экономически активных предприятий в апреле все же уменьшилась на 4,5%.

На начало мая основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на операции с недвижимым имуществом (43,3%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (20,6%). При этом наибольшая доля долга образована в Одессе (61,2%)