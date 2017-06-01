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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Страшная авария в Одесской области унесла четыре жизни

Категория: Новости


Страшная авария в Одесской области унесла четыре жизни

По информации ГУНП в Одесской области, около шести тридцати утра на дороге «Килия – Вилково» автомобиль «ВАЗ», в котором ехали пятеро рыбаков, на полной скорости врезался в дерево.

В результате четверо находившихся в автомобиле погибли на месте. Один остался жив и в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.

Причины ДТП устанавливаются. По предварительной информации, с высокой степенью вероятности причиной аварии стало то, что водитель просто уснул за рулем.



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