Минсоцполитики: МВФ и Всемирный банк одобрили пенсионную реформу

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту по реформированию пенсионной системы, который был разработан Министерством социальной политики Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно участвовал в переговорах с председателем миссии МВФ Рон Ван Роденом. Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», - говорится в сообщении.

Министерство социальной политики также выражает искреннюю благодарность профессионалам из Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом.

Также пресс-служба Минсоцполитики опубликовала письмо главы миссии МВФ Рон Ван Родена: «Я хотел бы выразить нашу признательность за конструктивные дискуссии, которые мы провели с министрами социальной политики и финансов и их командами относительно пенсионного законодательства. Целью этих дискуссий было обеспечение финансовой и социальной устойчивости пенсионной системы Украины. По итогам наших на этой неделе дальнейших обсуждений мы выражаем свою поддержку законопроекту в его текущей форме. Сейчас будет важно получить парламентскую поддержку этому законопроекту, сохранив в нем все основные элементы реформы, по которым мы достигли взаимопонимания».

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что законопроект пенсионной реформы направлен в Совет реформ, и если будут замечания или предложения, он будет возвращен правительству. Документ был одобрен правительством единогласно.

Законопроект среди прочего подразумевает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. Повысить их премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.