Глава МВД Польши предложил не пускать в ЕС мигрантов-мусульман

Террористические акты в Европе являются результатом потакания мультикультурализму, надо прекратить политику открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, комментируя последние теракты в Лондоне.

«Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе - это факт, а не инциденты», - заявил он в эфире «Польского телевидения», передает РИА Новости.

Говоря о политике мультикультурализма, Блащак подчеркнул: «Это отход от корней цивилизации Европы, а значит - от христианства (...) Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды», - сказал он.

Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев. "Я могу прямо сказать, что то, что пытается навязать, в частности, Польше Еврокомиссия, на что согласилось предыдущее правительство - недопустимо. Это может принести такие серьезные, трагические события, какие имеют место в Западной Европе», - заявил глава МВД.

«Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока», - сказал Блащак.