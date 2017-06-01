В Верховной Раде готовят законопроект о свободном обращении оружия

В Верховной раде идет работа над законопроектом о свободном обращении оружия на Украине. Об этом сообщил в эфире "5 канала" председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны украинского парламента Сергей Пашинский. По словам депутата, вначале необходимо определить, каким категориям граждан Украины можно "не бояться давать короткоствольное оружие".

К ним могут относиться люди, которые "без замечаний" служили в армии, полиции или в Службе безопасности Украины (СБУ), считает Пашинский.

Соответствующий законопроект может быть рассмотрен на заседании Верховной рады уже осенью, отметил парламентарий.