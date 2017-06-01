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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

«Марш чемпионов» прошел накануне в Одессе

Категория: Новости


«Марш чемпионов» прошел накануне в Одессе

Накануне около полусотни спортсменов прошли маршем по Приморскому бульвару от Воронцовского дворца до мэрии.

Как сообщает «1 городской», в этом своеобразном марше приняли участие представители самых разных видов спорта: баскетбола, борьбы, бокса, фехтования, чирлидинга, а также активисты из «околоспортивной общественности». По словам участников, таким способом одесские спортсмены старались привлечь внимание к острому недофинансированию спорта в Одесском регионе.

По словам одного из организаторов марша Дениса Гратия: «…чтобы съездить на соревнования в Европу, нам пришлось не только привлекать меценатов, но и уговаривать родителей скинуться на поездку!»



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