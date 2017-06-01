За последние два месяца больные сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоники и диабетики в два раза чаще стали посещать врачей

Такие данные привел на встрече с одесскими журналистами заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

По его словам, это стало первым результатом реализации программы «Доступные лекарства», которая начала действовать в Одесской области с начала апреля. Согласно этой программе стоимость ряда лекарственных препаратов, необходимых для лечения сердечно-сосудистых болезней, гипертонии и диабета подпадают под полную или частичную компенсацию со стороны государства.

Однако, для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо получать рецепты у лечащего врача и послушно проходить весь предписанный курс лечения.

Отметим, что, по информации самих пациентов, далеко не все из ста пятидесяти семи наименований лекарственных препаратов, подпадающих под программу компенсации, имеются в аптеках в достаточном количестве. Пока, во всяком случае.