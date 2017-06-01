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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Простая коробка парализовала движение на одесской улице

Категория: Новости


Простая коробка парализовала движение на одесской улице

Накануне работки полиции и спасатели временно перекрыли движение по улице Маразлиевской.

Как выяснилось, причиной тому тал сигнал о том, что под одной из стоящих машин находится подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Однако в ходе проверки выяснилось, что там была всего лишь пустая коробка.

Оцепление было снято, движение восстановлено.

А поскольку Маразлиевская не относится к числу ключевых транспортных артерий города, к существенным транспортным заторам перекрытие не привело.



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