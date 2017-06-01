Есть у революции начало – нет у революции конца…(ВИДЕО)

В одесском ночном клубе Ибица, «активисты» сорвали концерт Светланы Лободы. Драка, дымовые шашки при большом скоплении людей. Под ноги, желающим попасть на концерт, бросали петарды. Певица отбыла из Аркадии на белом катере. Задержанных нет!

Силовики, традиционно сильный игрок при любом политическом режиме, пытаясь опирается на государство каждый раз проваливаются в пустоту, получая очередную пощечину от революционной целесообразности.

События в Ибице, клетки гаранта, пенсионная и медицинская реформы, заоблачные тарифы это все звенья одной цепи, грани одной реальности. Какова же эта реальность и когда все началось?

Главный вопрос сегодня, почему государство не борется за монополию на насилие? Ведь даже в учебниках написано, что это единственное условие существования государства, другого нет. Российские пропагандисты утверждают, что его таки уже нет, и ведут отсчет исчезновения государства в Украине с 2014 года. С победы Революции Достоинства, которая, по их мнению, революцией не являлась, так как ни социально-политический строй не поменялся, и даже люди у руля на Печерских пагорбах не поменялись - на манеже все те же!

Позволю себе не согласится, революция, все таки, имела место, только началась она в 1991 году, тогда же приказало долго жить и государство, попытаюсь обосновать свою точку зрения.

Украина формировалась в условиях катастрофы крушения старого советского проекта, нового проекта для государства Украина не существовало. Имел место межэлитный консенсус старой постсоветской партхозноменклатурной бюрократии, не отпустившей бразды правления в нашей стране.

Консенсус этот звучал примерно так: «бывшую общенародную собственность делаем своей собственностью и обеспечиваем передачу ее в наследство своим детям». Других идей у них не было и не могло быть, ибо необходимо было еще и выжить в этих лихих 90-х.

Так что украинская революция началась в 1991году и продолжается по сей день. Каждый последовавший майдан, все больше освобождает народ Украины от рудиментов государственности и социальной справедливости.

Что же должно было стать инструкцией по сборке новой Украины в далеких 90-х? Советские фильмы, перестроечные разоблачительные тексты, труды теоретиков украинского национализма? Вот все это и стало! Убогая инструкция по сборке в условиях формирующегося постиндустриального мира. Но что было то было.

Красный деректорат совместно с криминалом, ударными темпами приступил к формированию олигархического режима в нашей стране, контролирующего основные финансовые потоки, генерируемые советским наследством. Людям дали приватизировать квартиры. Националистам же отдали, малоприбыльную на то время науку, культуру и образование.

Так как оба режима украинский и российский были очень похожи, к тому же говорили на одном языке, у местных элит всегда был страх поглощения более крупным северным соседом. Именно по этой причине русскоязычный красный директор Леонид Кучма, пришедший к власти на лозунге: русский язык второй государственный, издает книгу с красноречивым названием «Украина не Россия» и естественно не выполняет своих предвыборных обещаний по языку! Фобия выживших из катастрофы 90-х, обозначила долгосрочный тренд движения станы – антирусский тренд! И все бы ничего, но вот проблема – в стране исторически сложились два собственных языка один из которых русский. Политики перестают это признавать, а окрепшие и разросшиеся, за четверть века, националисты стали откровенно дискриминировать русскоязычных украинцев.

Сложился авторитарный режим без авторитета в собственной стране, держащийся на страхе будущего, источник действия этой системы лежит во вне, метод удержания власти – эскалация, это как гонки по вертикали, остановиться нельзя – упадешь!

Всемирная история показывает, что политический режим не всегда государство. К примеру, у нас еще сильна инерция существования государственных институтов. И их бы с радостью давно упразднили за не надобностью, но это места где генерируются финансовые потоки, которые можно присвоить, что собственно и происходит.

По сути, наш политический режим, не государство, а система поведения элит, это некая коллективная крыса, загнанная в угол самой собой.

Выхода из этого состояния два, институциональная смерть или строительство нового государства на основании общественного договора – третьего не дано.