Горячая вода в кранах - роскошь для одесситов?

Наверное, сейчас только ленивый не говорит о постоянном повышении цен на коммунальные услуги и неподъёмности тарифов ЖКХ для большей части населения Украины. В этой ситуации властьимущие только и знают, что отбиваются от вполне заслуженной народной критики и наперебой советуют затянуть потуже пояса и подождать до лучших времён. Они заявляют, дескать цены на коммунальные услуги экономические вполне обоснованные, а в Европейском Союзе коммуналка ещё дороже. Только вот забывают эти демагоги местного разлива, что в том самом Европейском Союзе, который они так любят ставить нам в пример, не только коммунальные тарифы, но и зарплаты на порядок выше, ну а качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг не идёт ни в какое сравнение с отечественными услугами ЖКХ.

Пожалуй, самой болезненной коммунальной темой, во всяком случае, в нашем городе, конечно же, является тема горячей воды. Кто знает, возможно так сложилось исторически, но горячей воды в кранах одесситов днём с огнём не отыскать. Да, Одесса конечно город южный, но означает ли это что в февральские минус пятнадцать одесситов должна согревать лишь мысль о том, что живём-то мы на юге? До повышения цен на коммуналку горожанам было чуть легче: учитывая изобретательность одесситов они везде, где только можно (даже в коммунальных квартирах и полуподвальных помещениях), устанавливали газовые колонки и бойлеры. Однако, учитывая сегодняшние непомерные цены на газ и электроэнергию, многим одесситам становится просто не карману пользоваться колонками и бойлерами. Можно на полном серьёзе сказать, что горячая вода и тепло в квартирах стали непозволительной роскошью для большинства одесситов.

Если же говорить о казённых учреждениях, то тут ситуация ещё хуже. Возьмём хотя бы те же студенческие общежития одесских вузов. Если раньше самым напряжённым временем года для всех без исключения студентов считалась сессия, которую они хотели как можно быстрей пережить и забыть, то сейчас таким периодом, без сомнения стала вся зима, а также ранняя весна и поздняя осень. Почему так, ответ очевиден – студенты вынуждены просто замерзать в комнатах общежитий, где температура воздуха редко достигает отметки +10 по Цельсию, а горячая вода и вовсе отсутствует. Студенты, будто находясь в позапрошлом веке, вынуждены купаться в тазиках, а для того чтобы постирать вещи или сделать минимальную уборку в комнате приходится целый день греть воду кипятильником. Европейские реалии, ничего не скажешь!

Единственным высшим учебным заведением Одессы, обеспечивающим для своих студентов надлежащие бытовые условия, является Национальный университет «Одесская юридическая академия». В общежитиях НУ «ОЮА», оборудованных собственными котельными всегда тепло, а горячее водоснабжение предоставляется круглосуточно и в течении всего года.

И это немаловажно, ведь все мы прекрасно понимаем, что горячая вода необходима не только в зимнюю стужу, но также и в весенние и летние месяцы, особенно если взять во внимание достаточно частые в последнее время капризы погоды в виде заморозков в апреле и аномальных холодов в мае. Создание комфортных условий проживания студентов является одной из важнейших предпосылок успешности образовательного процесса, поскольку располагая всем необходимыми удобствами, студенты могут сосредоточиться на учёбе, не отвлекаясь на решение каждодневных бытовых проблем.

И если простые горожане могут хоть как-то позаботиться о себе зимой, установив у себя в квартирах нагревательные приборы, то жители общежитий лишены даже такой возможности. А поэтому при разрешении жилищно-коммунальных проблем в нашем городе, прежде всего следует задуматься о создании хотя бы элементарного комфорта в студенческих общежитиях, ведь на время учёбы они становятся для студентов действительно вторым домом, где должно быть тепло, чисто и уютно.