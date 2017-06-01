В Одесском лифте едва не погибли сразу три человека

ЧП произошло накануне вечером в доме на Проспекте Добровольского.

Около 8 вечера в лифт вошли женщина с четырехмесячным ребенком и ее мама. Лифт начал спускаться с восьмого этажа, но на уровне второго вдруг сорвался и упал в шахту. Людей внутри сильно тряхнуло, погас свет. Когда пришедшие в себя женщины смогли сообщить в происшедшем в диспетчерскую, то через двадцать минут прибыла аварийка и выпустила их.

Поскольку падение лифта произошло только с высоты второго этажа, обошлось без пострадавших. Случись это в начале или в середине движения подъемника, из него бы живыми не вышел никто.

По имеющимся данным, лифт давно выработал свой лимит, а срок службы заканчивался в конце 2011-го года.