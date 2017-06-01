Мёртвого дельфина снова выбросило на пляж в Одесской области

На сей раз – в курорте Сычавка Лиманского района.

По мнению экспертов, дельфин запутался в рыболовецких сетях, установленных браконьерами, и задохнулся. А затем, проверяя улов, браконьеры попросту выбросили мертвого дельфина в море. И его прибило к берегу.

Напомним, что недавно подобный случай имел место в Килийском районе Одесской области. Где на пляж в районе курорта Приморское выбросило около двух десятков мёртвых дельфинов. Которые так же стали жертвами местных браконьеров.

После этого два судна Одесского отряда морской охраны протралили прилегающую акваторию, и извлекли более километра браконьерских рыболовецких сетей.