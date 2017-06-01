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  • Просмотров: 78
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Мёртвого дельфина снова выбросило на пляж в Одесской области

Категория: Новости


На сей раз – в курорте Сычавка Лиманского района.

По мнению экспертов, дельфин запутался в рыболовецких сетях, установленных браконьерами, и задохнулся. А затем, проверяя улов, браконьеры попросту выбросили мертвого дельфина в море. И его прибило к берегу.

Напомним, что недавно подобный случай имел место в Килийском районе Одесской области. Где на пляж в районе курорта Приморское выбросило около двух десятков мёртвых дельфинов. Которые так же стали жертвами местных браконьеров.

После этого два судна Одесского отряда морской охраны протралили прилегающую акваторию, и извлекли более километра браконьерских рыболовецких сетей.



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