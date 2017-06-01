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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одесской области объявлен наивысший уровень пожарной опасности

Категория: Новости


В Одесской области объявлен наивысший уровень пожарной опасности

По информации ГСЧС, в ближайшие дни на большей части территории одесской области ожидается сухая ветреная и жаркая погода.

В результате возникает серьезная угроза возникновения и быстрого распространения пожаров, которые могут возникнуть практически от любого, оставленного без внимания, очага огня.

Поэтому спасатели просят население крайне осмотрительно вести себя на природе, особенно – в лесных массивах и парках, вообще в любых «зелёных зонах». И, в первую очередь, воздержаться от использования открытого огня.

Отметим, что повышенный уровень пожарной опасности объявлен по всему юго-востоку Украины: в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.



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