В Одесской области объявлен наивысший уровень пожарной опасности

По информации ГСЧС, в ближайшие дни на большей части территории одесской области ожидается сухая ветреная и жаркая погода.

В результате возникает серьезная угроза возникновения и быстрого распространения пожаров, которые могут возникнуть практически от любого, оставленного без внимания, очага огня.

Поэтому спасатели просят население крайне осмотрительно вести себя на природе, особенно – в лесных массивах и парках, вообще в любых «зелёных зонах». И, в первую очередь, воздержаться от использования открытого огня.

Отметим, что повышенный уровень пожарной опасности объявлен по всему юго-востоку Украины: в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.