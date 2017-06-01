Отныне пациенты смогут принять непосредственное участие в контроле за качеством лекарственных препаратов

Об этом рассказал на встрече с одесскими журналистами заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

По его словам, для этого внедрён проект «Жёлтая карточка». В случае, если у пациента появляются обоснованные сомнения в качестве купленного им в аптечной сети лекарственного препарата, он сможет заполнить специальную жёлтую карточку, где будут указаны: название препарата, место его приобретения, стоимость, и причины сомнения в качестве и лечебных свойствах данного препарата. Эту карточку нужно будет переслать (или принести в местные органы фармоконтроля).

Получить такую карту, по словам чиновника, можно у лечащего врача или самостоятельно скачать с сайта министерства здравоохранения.

При этом Роман Илык пообещал, что ни одно такое обращение не останется без внимания и будет проверено. В случае, если сигнал подтвердиться, «проштрафившийся» препарат будет изъят из обращения.