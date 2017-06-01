 
Информация к новости
  • Просмотров: 101
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Отныне пациенты смогут принять непосредственное участие в контроле за качеством лекарственных препаратов

Категория: Новости


Об этом рассказал на встрече с одесскими журналистами заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

По его словам, для этого внедрён проект «Жёлтая карточка». В случае, если у пациента появляются обоснованные сомнения в качестве купленного им в аптечной сети лекарственного препарата, он сможет заполнить специальную жёлтую карточку, где будут указаны: название препарата, место его приобретения, стоимость, и причины сомнения в качестве и лечебных свойствах данного препарата. Эту карточку нужно будет переслать (или принести в местные органы фармоконтроля).

Получить такую карту, по словам чиновника, можно у лечащего врача или самостоятельно скачать с сайта министерства здравоохранения.

При этом Роман Илык пообещал, что ни одно такое обращение не останется без внимания и будет проверено. В случае, если сигнал подтвердиться, «проштрафившийся» препарат будет изъят из обращения.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 