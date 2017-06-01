Одесские коммунальщики приступили к реконструкции знаменитой Воронцовской колоннады

Как рассказал начальник управления охраны объектов культурного наследия города Андрей Шелюгин, в настоящее время проводятся работы по определению несущей способности бельведера.

Это необходимо для того, чтобы определить, какие материалы необходимо и целесообразно использовать в процессе реконструкции. Когда это будет определено, можно будет приступить к созданию проектно-сметной документации.

Как подчеркнул чиновник, работа предстоит скрупулезная, поскольку основной задачей является «…восстановление в историческом виде этого памятника архитектуры».