Почему правительство не хочет отчитываться о своей работе?

Судя по комментариям народных депутатов, входящих в парламентскую коалицию, правительство не будет держать отчет перед парламентом. Так, бывший глава фракции БПП И.Грынив сказал, что Кабинет министров не обязан публично отчитываться перед парламентариями в Верховной Раде. А замглавы фракции «Народный фронт» В.Сюмар заявила, что в отчете правительства на сегодняшний день нет политической необходимости.

«Власть в очередной раз проявляет неуважение к писанным и неписанным нормам демократии одной из которых является – регулярный отчет как форма политической ответственности. Нельзя доверять масштабные реформы тому, кто не отчитался о предыдущей работе. Это очередной обман от власти, ведь более года назад после того, как В.Гройсмана только назначили на пост премьера, он собирался отчитываться каждый квартал», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Секрет правительственного «отказа» достаточно прост – оно пропустило момент, когда можно было проскользнуть под сказки о том, что экономика начала выходить из кризиса. А теперь даже официальная статистика рисует очередные провалы: промышленность – падение по сравнению с мартом минус 6,9%, сельское хозяйство – минус 0,8%, строительство – минус 4,8%, розничный оборот – минус 1,7%, перевозка грузов – минус 0,8%. При этом, по маю картина будет вряд ли более оптимистической, а, скорее всего, еще хуже, в связи с большим количеством выходных дней.

«Экономика Украины вновь оказалась перед угрозой обвала. Причем совершенно неожиданным, так как еще неделю назад, до объявления этих данных, В.Гройсман излучал полную уверенность в своих силах и даже требовал от Верховной Рады голосования вотума доверия его правительству. Поэтому нынешняя смена настроения и нежелание идти на отчет это не случайность и даже не проявление цинизма или правового нигилизма со стороны власти. Это – банальный страх, который охватывает власть после своих проколов в экономике», - отмечает Виктор Баранский.