Сегодня в Одессе не будет света по следующим адресам (список домов)

Центральный, Северный, Черноморский и Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 6 июня в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов отключат электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Центральный РЭС
С 09:00 до 17:00
ул. Самолётная, 12-18;
ул. Овидиопольская, 21-23;
ул. Прирельсовая, 3-19, 6-38;
ул. Разумовская, 18-26, 13-27.
С 10:00 до 17:00
переулок Вице–адмирала Жукова, 2, 4.
Южный РЭС
С 09:00 до 17:00
ул. Филатова, 23а, 25, 27;
ул. Космонавтов, 14, 18;
каток «Льдинка».
3-й переулок Амундсена, 22-32.
Северный РЭС
С 09:00 до 17:00
ул. Известковая, 52;
ул. Известковая, 54 а, б;
ул. Атамана Головатого, 26-28, 33-45, 20-32, 19;
Херсонский переулок.
Черноморский РЭС
С 09:00 до 17:00
с. Лиманка, х. Ульяновка, ж/м «Ч. Хутор», с/о «Виноградарь»;
с/к «Есения», с/к «9 массив», с/к «Хуторок», ж/м «Дружный»;
ул. Стыцковских, Березовая, Весёлая, Вторая, Виноградная, Григорьева;
переулки Безымянный, Ёлочный, Червоный, Технический;
ул. Дорожная, Институтская, Н. Троицкого, 3/1-3/11, 7, Каштановая;
ул. Коллекционная, Кленовая, Килийская, Лабораторная, Малиновая, Мира; ул. Маячная, Новоселов, Новоукраинская, Новороссийская, Овидиопольская;
ул. Отрадная, Парниковая, Патриотическая, Первомайская, Первая,
ул. Побратимов, Полевая, 1-17а,12-34, Приморская, Пограничная, Рыночная; ул. Садовая, Светлая, Северная, Седьмая, Согласия, Торговая;
ул. Тельмана, 2-34, 1/1-1/21, 26/12, Тепличная, Третья, Хуторская, Четвёртая;
проспект Свободы, 1-1/6.