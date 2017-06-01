Сегодня в Одессе не будет света по следующим адресам (список домов)

Центральный, Северный, Черноморский и Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 6 июня в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов отключат электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Центральный РЭС

С 09:00 до 17:00

ул. Самолётная, 12-18;

ул. Овидиопольская, 21-23;

ул. Прирельсовая, 3-19, 6-38;

ул. Разумовская, 18-26, 13-27.

С 10:00 до 17:00

переулок Вице–адмирала Жукова, 2, 4.

Южный РЭС

С 09:00 до 17:00

ул. Филатова, 23а, 25, 27;

ул. Космонавтов, 14, 18;

каток «Льдинка».

3-й переулок Амундсена, 22-32.

Северный РЭС

С 09:00 до 17:00

ул. Известковая, 52;

ул. Известковая, 54 а, б;

ул. Атамана Головатого, 26-28, 33-45, 20-32, 19;

Херсонский переулок.

Черноморский РЭС

С 09:00 до 17:00

с. Лиманка, х. Ульяновка, ж/м «Ч. Хутор», с/о «Виноградарь»;

с/к «Есения», с/к «9 массив», с/к «Хуторок», ж/м «Дружный»;

ул. Стыцковских, Березовая, Весёлая, Вторая, Виноградная, Григорьева;

переулки Безымянный, Ёлочный, Червоный, Технический;

ул. Дорожная, Институтская, Н. Троицкого, 3/1-3/11, 7, Каштановая;

ул. Коллекционная, Кленовая, Килийская, Лабораторная, Малиновая, Мира; ул. Маячная, Новоселов, Новоукраинская, Новороссийская, Овидиопольская;

ул. Отрадная, Парниковая, Патриотическая, Первомайская, Первая,

ул. Побратимов, Полевая, 1-17а,12-34, Приморская, Пограничная, Рыночная; ул. Садовая, Светлая, Северная, Седьмая, Согласия, Торговая;

ул. Тельмана, 2-34, 1/1-1/21, 26/12, Тепличная, Третья, Хуторская, Четвёртая;

проспект Свободы, 1-1/6.