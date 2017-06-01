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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Националисты анонсировали срыв концерта российского рэпера в Одессе

Категория: Новости

Националисты анонсировали срыв концерта российского рэпера в Одессе

Одесские праворадикалы заявили, что сорвут концерт российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова (сценический псевдоним — Мот), который должен состояться 10 июня в клубе «Боно».

Об этом сообщил экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, ранее анонсировавший и руководивший протестом против украинской певицы Светланы Лободы в Одессе.

Как сообщил Стерненко в Facebook, Мот «выступал в оккупированном Крыму» в марте 2015 года и в сентябре 2016 года: «Таким образом он нарушил закон Украины, правила пересечения государственной границы, и своим публичным выступлением дал знать обществу, что признаёт оккупацию нашего полуострова Крым», — подчеркнул националист.

Он добавил, что имя Матвея Мельникова уже внесено в базу украинского сайта «Миротворец», занимающегося борьбой с сепаратизмом и выявлением врагов Украины.

Свой протест праворадикалы запланировали на 22:30.

Националисты анонсировали срыв концерта российского рэпера в Одессе



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