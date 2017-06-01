Личная мини-«перемога» одесского активиста над Россией

Член организации «Уличный фронт», уроженец Кировоградской области Демьян Ганул похвастался своей личной мини-«перемогой» над Россией.

Как написал Ганул у себя в Facebook, в маршрутке №175 он заметил «символику государства-агрессора» — Российской Федерации. Активист добавил, что из-за этого ему пришлось провести с водителем общественного транспорта «воспитательную беседу». «Символика снята, водитель будет "жить по-новому"», — радостно отрапортовал Ганул.

Судя по опубликованному им фото из «вражеской» маршрутки, речь идёт не о какой-то целенаправленной пропаганде российской символики, а всего лишь о гирлянде из флажков разных стран, о чём активисту указали в комментариях к его посту.

«Зачем всё доводить до абсурда? Он что, специально повесил флаг РФ? У него 10 лет висела гирлянда с Чемпионата мира по футболу», — отмечает некто Евгений Романенко.

«Нравится нам или нет, но мы не можем отмежеваться полностью от РФ, это часть Земного шара. Давайте начнём сжигать учебники по географии и энциклопедии: там тоже есть символика РФ. Не превращайтесь в им подобных с их нетерпимостью, скрепностью и великодержавным шовинизмом!», — также призвал комментатор.

Напомним, что, ранее одесский «евромайдановец» Марк Гордиенко обвинил организацию «Уличный фронт» в работе на команду Саакашвили и местного бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана.