«Праздник мороженого» в День мороженого (анонс)

10 и 11 июня 2017 года в Одессе во второй раз состоится фестиваль «Праздник мороженого».

Праздник пройдет в парке Победы и приурочен ко Всемирному дню мороженого, который отмечают 10 июня.

На празднике дети и взрослые смогут попробовать более 100 сортов различного на вид и вкус мороженого: итальянское, гавайское, жареное, ягодное, огуречное, сырное и др. Гостям расскажут о том, как изготавливают любимую с детства для большинства людей сладость, раскроют секреты и особенности ее производства.

В программе фестиваля: концертные выступления, кулинарные мастер-классы, конкурсы, эстафеты, викторины и награда - мороженое.

Кулинарные мастер-классы для желающих проведут лучшие шеф-повара одесских ресторанов.

Для маленьких посетителей будет работать большая зона детского творчества и анимации, где в игровой форме проведут образовательную лекцию о правилах дорожного движения. Детей также будут развлекать ростовые куклы и аниматоры – персонажи известных и любимых мультфильмов.

Окунуться в атмосферу детства смогут и родители. Папам будет предложено испытать себя в стрельбе из лука, метании ножей, реслинге, поучаствовать в битве подушками, посетить байкер-зону. Мамы смогут посадить цветы, узнать секреты по поддержанию молодости и красоты, изготовить сувенир вместе с детьми.

Время проведения: c 11:00 до 21:00.

Место проведения мероприятия: парк Победы, колоннада.

Посещение всех мероприятий фестиваля бесплатно.