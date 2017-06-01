Как сотрудники УСБУ в Одесской области охраняют национальную безопасность

Сотрудники УСБУ в Одесской области и пограничники пресекли попытку ввоза в Украину баннеров с изображением запрещённой в стране коммунистической символики.

Как сообщили правоохранители, баннеры были обнаружены и изъяты в пункте пропуска «Платоново» на украинско-молдавской границе. Ввозили противозаконную агитацию двое иностранцев на собственном автомобиле, которым в итоге отказали в пересечении государственной границы Украины (в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал–социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики»).