Рада приняла закон, согласно которому инвалидов будут бесплатно доставлять в реабилитационные центры

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6155 о внесении изменений в закон "О реабилитации инвалидов в Украине" относительно транспортного обслуживания лиц с инвалидностью. "За" проголосовали 309 депутатов, сообщает телеканал 112.ua.

Законопроект предполагает, что инвалидов бесплатно доставляют в реабилитационные учреждения и домой. Как именно это будет устроено, должно определить Минсоцполитики.

Инициатор данного законопроекта - председатель комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников Антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков - отметил, что в Минсоцполитики нашли дополнительные средства, комитет провел все переговоры с местной властью, где находятся эти 8 учреждений (реабилитационных).

Со своей стороны, заместитель министра социальной политики Наталья Федорович добавила, что дополнительные расходы не нужны.

«У всех тех 8 реабилитационных учреждений есть свои службы перевозки, и речь идет о том, чтобы они имели право перевозить не только по городу граждан того города, где они расположены, но и тех, кто приезжает из других городов. Речь не идет о дополнительных расходах», - сказа Федорович.

Напомним, Рада на прошлой пленарной неделе позволила детям с особыми потребностями учиться в государственных и коммунальных школах и обязала доставлять этих школьников в образовательные учреждения и домой.