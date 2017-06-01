Глобальный индекс миролюбия: Украина на 154-ом месте

Украина вошла в число наименее миролюбивых стран, заняв 154-е место в Глобальном индексе миролюбия, опубликованном Институтом экономики и мира в Сиднее, сообщает ИА Укринформ.

Также отечественные СМИ сообщили, что авторы этого исследования пришли к выводу: из-за конфликта на востоке Украины экономика нашего государства в 2016 году потеряла почти 67 млрд долл., или 20,4% внутреннего валового продукта.

На самом же деле исследование Института экономики и мира посвящено не миролюбивости тех или иных стран. Точнее название индекса было бы перевести как индекс общественного спокойствия, или индекс безопасности проживания. И еще до войны Украина оказывалась во второй сотне стран в этом рейтинге.

Сейчас наша страна действительно оказалась на 154-м месте, однако стоит знать, что авторы учитывают 23 критерия, среди которых не только боевые действия, но и, например, импорт и экспорт вооружений, уровень самоубийств, количество тяжких преступлений и степень недоверия между гражданами.

20,4% ВВП - это не потери, которые понесла украинская экономика из-за войны. Это так называемая экономическая стоимость насилия. В эту цифру включены прямые и косвенные убытки, которые понесли государство и жертва за проявление насилия; расходы за потерю трудоспособности и даже расходы на предотвращение и ликвидацию последствий насилия.

Среди первой десятки стран по соотношению экономической стоимости насилия к уровню ВВП есть государства, которые вообще не ведут вооруженных конфликтов, однако в них настолько велик уровень преступности и самоубийств, что эти факторы приводят к еще большим затратам в соотношении к ВВП, чем в Украине.

То есть в современном мире бытовая агрессия и преступность внутри страны становятся более дорогими, нежели боевые действия.