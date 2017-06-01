Политические предпочтения одесситов остаются неизменными (социология)

В ходе социологического опроса выяснились предпочтения одесситов относительно рейтинга доверия по данным центра «СОЦИС». Результаты показали, что высоким уровнем доверия среди одесситов пользуется действующая городская власть.

А вот лидирующие позиции среди одесских мажоритарщиков в рейтинге занимает народный депутат Украины Сергей Кивалов. У него наивысший показатель доверия граждан.

Об этом и многом другом в ходе брифинга в пресс-центре "Одессит" рассказал менеджер проектов Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» Александр Чашковский. Социологическое исследование провели с 5 по 16 мая в Одессе путем опроса 2 тысяч жителей города.

А вот наивысший анти рейтинг социологическое исследование выявили у Гурвица, Саакашвили и Кивана. Одесситы не доверяют экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, его рейтинг составляет 3,2%. Ещё более низкие результаты у застройщика Аднана Кивана, который пользуется доверием менее одного процента жителей города – 0,8%.

Напомним, что результаты проводимого ранее Гражданской сетью ОПОРА и Комитетом избирателей Украины социологического исследования в Одессе подтвердили нынешние результаты и показали, что высоким уровнем доверия среди одесситов пользуется Сергей Кивалов. В апреле этого года он посетил 83% пленарных заседания Верховной Рады, проводит активную законотворческую деятельность, своевременно подает депутатские запросы, осуществляет приёмы граждан и занимается решением проблем граждан, проживающих на его избирательном округе.