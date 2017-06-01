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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Никакой вспышки гепатита в Одесской области нет

Категория: Новости


Никакой вспышки гепатита в Одесской области нет

Такое безапелляционное заявление сделал во время общения с журналистами губернатор Максим Степанов.

По его словам, из 19 госпитализированных детей в Белгород-Днестровском приюте, госпитализированных с подозрением на гепатит «А»: «…диагноз подтвержден только у одного ребенка!» Еще у двоих имеются подозрения на основании анализов крови. Остальные просто находятся под наблюдением.

«Поэтому никаких оснований говорить о вспышке заболевания гепатитом в регионе нет!» — уверено заявил губернатор.

Напомним, что о локальном характере заболевания гепатитом ранее заявлял и глава департамента здравоохранения области Вячеслав Полясный.



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