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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Губернатор Максим Степанов поздравил журналистов с профессиональным праздником

Категория: Новости


Губернатор Максим Степанов поздравил журналистов с профессиональным праздником

Как отметил глава региона: «…во многом именно благодаря работникам СМИ мы живем в свободной стране, где есть свобода слова. Разумеется, у нас ещё много проблем, но с ними мы справимся. Главное – это свобода. Ибо без свободы нет и не может быть ничего», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что никаких торжественных мероприятий по поводу праздника руководство области не проводит. По информации нашего корреспондента нескольких работников получили награды от руководства области. Но мероприятие было проведено келейно – в одной из аудиторий администрации, а не в Доме Приемов, как это регулярно происходило до 2014 года.



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