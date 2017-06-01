Збигнев Бжезинский: змея, пережившая свой яд

Творец мифов Холодной войны и пещерная ненависть к России и всему русскому

В США скончался известный американский политолог, советолог и государственный деятель польско-еврейского происхождения, бывший советник президента США Дж. Картера Збигнев Бжезинский. Кто этот человек, олицетворивший собой целую эпоху так называемой «Холодной войны» и «гонки ядерных вооружений», архитектором которой его называют? Именно он в середине 1950-х гг. поставил знак равенства между сталинизмом и нацизмом (гитлеризмом), назвав это в своей, якобы научной диссертации в Гарварде, ТОТАЛИТАРИЗМОМ. Бжезинский обеспечил тем самым пропагандистскую машину Америки одним из самых на сегодняшний день распространенных идеологических штампов-мифологем, сыгравшим не последнюю роль в развале СССР в годы перестройки. Это был серьезный отход от принятой в западной науке трактовки. Еще в 1938 г. Карлтон Хейс доказал, что тоталитаризм — это феномен именно капиталистической экономики и возможен именно в буржуазной цивилизации, не работая за ее пределами. К.Хейз отнес к тоталитаризму только Италию Муссолини и ІІІ рейх. Но ненависть к России (и неважно, что в то время она называлась иначе!) и всему русскому у З.Бжезинского была настолько патологически велика, гранича с паранойей и одержимостью, что в борьбе с ней все средства были хороши, особенно откровенная ложь. Вот из чьих рук нынешние правители Украины получили словарь, наполненный мифологемами ненависти ко всему русскому! В 70-х годах прошлого века Бжезинский разработал вариант стратегии «уязвимых мест» применительно к СССР, продемонстрировавший колоссальную эффективность экономической разновидности «холодной» войны по сравнению с войной «горячей», который в решающей степени способствовал ликвидации СССР и Варшавского договора. Мир после II Мировой войны жил в рамках Ялтинской системы 1945 г. и противоборстве двух систем. И Бжезинский был идеологом этой схемы. Именно он был ключевым автором системной политической модели борьбы с мировой системой социализма. После 1991 года было принято специфическое решение: признать победу Запада, но идеологию противостояния не убирать. И Бжезинский остался ее идейным лидером. Идея противостояния СССР во многом определила всю государственную карьеру Бжезинского. Придя в 1966 году на работу в Госдепартамент, Бжезинский принес с собой идеи жесткого и безусловного противодействия тоталитарной советской системе (и лишь укрепился в них после советского вторжения в Чехословакию в 1968 г.).

Бжезинский до своего последнего дня был убежден, что блоку НАТО следует уделять повышенное внимание тем государствам, на территории которых имеется многочисленное русское сообщество — российские соотечественники. Об этом он заявил в своем выступлении в Центре Уилсона (США), на состоявшейся там 16 июня 2014 года конференции «Взаимная безопасность под вопросом: Россия, Запад и архитектура европейской безопасности». По мысли Бжезинского, идея мирного воссоединения русского народа несет угрозу мировому сообществу и навевает ассоциации с действиями нацистской Германии.

«Концепция разделенного народа — это отправная точка для шовинистических заявлений о том, что суверенитет России распространяется на всех русских людей, где бы они ни находились. И тем, кто знаком с историей Европы до начала Второй мировой войны, эти заявления неизбежно покажутся пугающе знакомыми. Разумеется, эта концепция приводит нас к идее защиты сограждан, проживающих за рубежом», — заявил Бжезинский.

«Для минимизации риска повторения украинского кризиса, руководству НАТО необходимо действовать более решительно», — подчеркнул он. «Это имеет особое значение для тех государств, на территории которых проживают этнические русские и которые граничат с Россией. НАТО должно усилить присутствие в странах, где есть многочисленное русское сообщество», — заявил Бжезинский.

«Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Россия — это вообще лишняя страна. Православие, христианский гуманизм — главный враг Америки». Бжезинский откровенен до грубости, а кого, собственно, стесняться, ведь США — могущественное государство мира: «Молодое поколение украинцев уже не чувствует себя частью России. Половина населения Украины разговаривают на русском, но это не значит, что они считают себя россиянами. 85% процентов жителей Украины поддерживают идею ее государственности».

«Мы учим детей очень патриотической американской истории. А на самом деле — это украшенная «рождественская» история, далекая от сложных реалий прошлого. Взять, например, отношения с коренным населением Америки – индейцами. Как это не прискорбно, но надо признать, что первые этнические чистки «именем закона» проходили на американской земле! Тысячи индейцев были изгнаны со своих земель».

На службе у Рокфеллеров

С самого первого мгновения, когда он стал американским гражданином в 1958 г., З.Бжезинский становится креатурой клана Рокфеллеров, которому верно служит до конца своих дней. Его карьера взлетает как на дрожжах! С 1966 по 1968 годы Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США, а с 1977 по 1981 годы занимал пост советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера и неофициально — всех последующих администраций. Прощальная речь президента Б. Обамы о величии Америки, которую он произнес, при уходе с должности, была написана Бжезинским. На госслужбе Збигнев Бжезинский показал себя не только талантливым стратегом и ярким идеологом, но и жестким аппаратным работником: фактически под его руководством Совет по национальной безопасности полностью оттеснил Госдепартамент — профильное внешнеполитическое ведомство — от формирования американской внешней политики. В годы работы в администрации Картера Бжезинский боролся с советской экспансией, не жалея сил и не слишком разбираясь в средствах: добивался отмены подписания договоров о сокращении стратегических вооружений, лоббировал выделение миллиардных траншей исламистам-моджахедам в Афганистане, поддерживал (через Китай) режим красных кхмеров в Камбодже — чтобы не допустить захвата страны Вьетнамом — союзником СССР. Бжезинский также сыграл роль в неудачной спецоперации по освобождению американцев, захваченных в заложники в ходе Иранской революции 1979 года. Группа солдат, заброшенная в Иран в рамках этой операции, так и не достигла Тегерана, восемь человек погибли. Бжезинскому принадлежит решающая роль в решении послать американский спецназ для спасения заложников из посольства США в Тегеране в 1981 году. Проваленная военная операция по их спасению и неспособность разрешить дипломатический кризис в отношениях с Ираном впоследствии отрицательно сказались на политической карьере Картера — на выборах 1981 года он проиграл Рейгану. Когда советские войска вторглись в Афганистан в 1979 году, Бжезинский поддержал инициативу вооружения афганских повстанцев и вовлечения СССР в афганскую авантюру. В 1981 году он вернулся к работе в Колумбийском университете, однако из политики полностью не ушел. Был членом Совета по внешней разведке и нескольких комиссий в администрации президента Рональда Рейгана (1981–1989). Во время президентской кампании 1988 года входил в команду кандидата в президенты США от республиканцев Джорджа Буша-старшего. В 2007 году принял участие в избирательной кампании Барака Обамы. В последние годы работал в Центре стратегических и международных исследований, преподавал американскую внешнюю политику в Школе современных международных исследований Пола Нитце при университете Джонса Хопкинса, был членом Freedom House и ряда других экспертных организаций. Награжден многочисленными американскими и международными наградами, включая президентскую медаль Свободы (1981) за налаживание отношений США с Китаем. Автор нескольких десятков книг и множества научных публикаций. Среди наиболее известных работ книга «Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы» (1997).

Бжезинский — источник идей для фримасонов-иллюминатов

Бжезинский принимал активное участие в работе Совета по международным отношениям, а затем и в заседаниях Бильдербергского клуба (или Комитет 300), объединяющего влиятельных политиков и бизнесменов, а также в работе Трехсторонней комиссии и был одним из инициаторов создания Римского клуба, основной целью которого была разработка путей сокращения населения планеты до 1 млрд человек через прививки, фастфуд, сексуально-психоделическую революцию, ложные теории для самоуничтожения. Это важнейшие политические институты так называемого Мирового правительства глобального управления тайных обществ фримасонов-иллюминатов. Главной его задачей стало установление на планете НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА, т.е. превращение планеты в единое глобальное тоталитарное полицейское государство-концлагерь. Вся деятельность Бильдельбергского клуба, Трехсторонней комиссии и так далее, строилась на деньги разных представителей мировой элиты, но идеи туда вносил именно Бжезинский. Неискушенный читатель может удивиться, если возьмет в руки однодолларовую купюру и найдет там на обратной стороне латинскую фразу: NOVUM ORDUM SECLORUM («новый мировой порядок») и другие символы фримасонов (там все по 13: слоев пирамиды, стрел в лапах орла, маслин на ветке и т.д.), главный из которых — ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО или горящий глаз Гора: пирамида с изображением глаза в самом верху, взятое из египетской мифологии. Кто поместил их туда? Президент Ф.Д.Рузвельт в 1933 г., собственноручно создавая макет $1 (внимательно посмотрите на банкноту в 500 гр. и вы увидите тоже много интересного). «Тайные общества масонов и иллюминатов правят миром последние 600 лет», — писал премьер-министр Великобритании времен королевы Виктории Бенджамин Дизраэли. Все президенты США, начиная с первого, были масонами шотландского обряда самого высокого, 33 градуса посвящения. Как известно, почти все президенты США (кроме Кеннеди) прошли через сатанинские ритуалы студенческого клуба «Череп и кости» в Колумбийском университете. Бжезинский долгое время работал там профессором. Если вы выйдете из здания Капитолия, то прямо напротив расположено здание, не меньшее по размеру, с типично фримасонским знаком: гигантских размеров циркулем и буквой G. Это штаб-квартира масонов шотландского обряда. Именно вооруженный масонской картиной мира, Бжезинский становится стратегом — единственным либералом-геополитиком (как известно, все геополитики были реалистами, а не либералами), теоретиком глобализации и так называемой ВЕЛИКОЙ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ. Играть судьбами миллионов людей становится для «Великого Збигги» привычным делом. Когда его спросили: «а вам не жалко миллиона афганцев, погибших в войне 1979-89 гг.?» — ведь именно Бжезинский был инициатором и разработчиком идеи втянуть СССР в афганскую авантюру с вводом войск — он ответил: «О чем сожалеть? Жизнь парочки муслимских фанатиков — ничто по сравнению с тем, что мы выдавили СССР из этого региона, решив, тем самым, важнейшую геополитическую проблему для США!». Либералы верят в Мировое правительство, только для масонов это не кабинетный миф академической доктрины из политологии, а реальность тайного управления планетой в глобальном масштабе. Бжезинский был всегда тем, кто стоит за кулисами и дергает за ниточки мировых глобальных процессов (он был главным вдохновителем Майдана 2014 г. и украинцы были для него опять всего лишь пешками в геополитической игре).

Последний прогноз Бжезинского: Конец рейганомики и крах Запада

Бжезинский не раз ошибался в своих прогнозах. Например, он ошибочно прогнозировал модернизацию исламского Востока через прозападную Турцию, члена НАТО, а сейчас уже видно, что произошло наоборот: деспотизм Эрдогана, подавившего неудавшийся переворот, поддержанный США, ввергнул Турцию в пучину средневековья — исламский фундаментализм.

Но вот что он говорил в 2011 г: «Ситуация постоянно ухудшается», — сказал Бжезинский, — «но логика ускоренного развития за счет кредитного стимулирования частного спроса, так называемая «рейганомика», была изначально рассчитана на ограниченное время применения, исключительно как инструмент борьбы с СССР. Но, поскольку пришло новое поколение, которое другой экономической логики не знает, — СССР продержался слишком долго и в результате временное стало постоянным. Как следствие — экономический механизм «рейганомики» сожрал все ресурсы на несколько десятилетий вперед. В некотором смысле, Запад сегодня находится в ситуации начала августа 1998 года в России, когда команда Гайдара-Чубайса встала перед необходимостью как-то легализовать предстоящий дефолт. Разница только в том, что у последних была внешняя «крыша», а у нынешних мировых финансистов никого нет, ответственность они будут принимать на себя. Соответственно, провисает и вся идеологическая конструкция, главным координационным органом которой является пресловутый Бильдельбергский клуб. Если бы новую модель начали готовить в конце 80-х, в рамках некоторых согласованных договоренностей, в том числе с Россией, этих проблем можно было бы избежать, но эйфория «победы» сыграла с западной элитой злую шутку. А если учесть, что за 80-е годы она сильно пополнилась финансистами, которые и начали определять экономическую политику, то результат получился совсем плачевный: Запад влез в тот же кризис, что и СССР, причем в том же безальтернативном (на сегодня) варианте. Смерть Бжезинского, в некотором смысле, — символический акт. Он пережил момент своего триумфа, когда во многом созданная им идеология одержала, как он думал, историческую победу и дожил практически до момента ее не менее исторического краха. Причем крах этот, в некотором смысле, произошел ровно потому, что его ученики придерживались старых его концепций, а он уже пытался выстроить новые. Трагедия Бжезинского: старая змея пережила свой яд! Беда в том, что его уже не слышали, причем не только на Западе, но и на Востоке, который признал приоритет доллара, по крайней мере, в официальной позиции. Если бы Бжезинскому было бы сейчас 60, он бы очень мог помочь в разработке посткризисных сценариев: человек он был очень умный и, вопреки распространенному мнению, достаточно гибкий. А вот его ученики уже не справятся: они выросли в ситуации приоритета «единственно верной» идеологии и не могут поверить в то, что альтернатива вообще возможна. Тем более в ситуации, когда не очень понятно, как будет меняться мировая элита. Особенно с учетом того, что роль ее финансовой части будет очень сильно сокращаться. Бжезинский отмечает, что к двум явлениям современности – интернетизации и глобализации добавилось еще одно – дерегуляция (то есть частичная потеря западной политической элитой контроля над финансовой и социально-экономической сферами). Он признает, что в мире в целом и западном обществе в частности налицо образование резких социально-экономических контрастов и целых пропастей. Проблему Бжезинский видит в эгоизме и жадности политиков и сосредоточении национальных богатств в руках узкого круга людей. Это поставило мировую политическую систему на грань разрушения. Бжезинский видит выход в ряде радикальных мер, создании глобальной политической надстройки. Он предлагает сверхбогатой верхушке принять необходимость «революции сверху», задача которой – сформировать новую политическую элиту. Это поможет избежать революционной смены политической верхушки. Даже с осознанием всей серьезности вызова западной политической элите будет сложно отказаться от привычного мировоззрения. Но формулировка вызова с использованием понятий «жизнь» и «смерть», по мнению Бжезинского, должно встряхнуть и оживить ее. Перед лицом смертельной угрозы Западу предстоит ожить, пойти на объединение при безусловном доминировании Соединенных Штатов. Это позволит элите Запада стать единой и глобальной. Объединению должно способствовать придание глобального измерения принципу «правильно понятого эгоизма». Под этим подразумевается готовность новой политической элиты ограничить корыстный, узкий эгоизм общим благом и общественными интересами. Для постсоветской части Евразии также уготованы перемены. Трансформация атлантического сообщества в глобальную силу не обойдется без геополитического «переформатирования» Турции и России. Бжезинский видит Россию частью нового атлантического сообщества, стать которой она может, пожертвовав самостоятельной геополитической ролью, амбициями и судьбой. Турция, сблизившись с Западом, может расширить сферу влияния во всем ближневосточном и центральноазиатском регионе, в том числе и путем ограничения сферы влияния России. Такая игра не нова. Уже несколько веков баланс и равновесие Европы поддерживается путем вовлечения в европейскую политику двух неевропейских стран. В 21 веке традиционную роль Западной Европы играет возглавляемое США атлантическое сообщество, а баланс обеспечивается за счет Турции, России и, возможно, Индии с Китаем.

Даже беглый взгляд на политическое поле России выявляет на нем политические силы и политиков, готовых принять такое будущее страны. И приглашение Збигнева Бжезинского на «Мировой Политический Форум», проходивший в Ярославле в 2011 году, служит тому подтверждением. Но озвученный Путиным проект «Евразийский союз», который стал неожиданностью для Запада, открывает и другое видение будущего России и Евразии. По мнению Бжезинского, важнейшие составляющие для сохранения России как сильного геополитического центра – это Украина и наличие единого российского лидера, способного возглавить и направить процесс возрождения геополитической мощи России. Присутствие Путина, являющегося лидером, согласно Бжезинскому, делает воплощение первого сценария будущего России невозможным. Остается открытым вопрос жизнеспособности третьего сценария, по которому Турция и Россия формируют союз. Единственный факт, не вызывающий сомнения в любом из сценариев, – это взаимозависимость и тесная связь России и Запада. Оба этих геополитических центра, переживая кризис, нуждаются в трансформации. И если ранее это не подразумевало окончательную победу, то в 21 веке неизбежен «конец истории» для одного из этих центров – России или Запада. Такой взгляд на происходящее, согласно Бжезинскому, позволит западным элитам прийти к соглашению. Новое рождение Запада, по-видимому, произойдет через Россию и за ее счет. Каким будет ответ России на такой вызов – покажет ближайшее будущее.