Все те же на манеже…

Петр Алексеевич Порошенко вот уже три года как на страже Конституции Украины и на службе украинскому народу. Народные депутаты из правящей коалиции и лояльные к власти политические эксперты в один голос твердят о победе нашей страны в виде отмены визового режима для наших граждан при въезде в государства Европейского Союза. И почти не вспоминают про обещание Петра Алексеевича закончить антитеррористическую операцию за несколько дней. А ведь именно этот посыл Порошенко позволил ему одержать победу уже в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей. И сегодня столь масштабная поддержка электората осталась только в воспоминаниях.

Во время опросов населения, наряду с другими пунктами, социологи задают вопрос и о доверии Президенту. Нынче люди больше всего доверяют армии и священникам. Гораздо меньше – судьям, прокурорам и народным депутатам, особенно «фронтовикам». А тем временем избирательная кампания на пост Президента практически стартовала. Наверное, придворные политтехнологи решили, что для Порошенко сейчас самое время начать подготовку ко второму походу за гетманской булавой. Ибо состояние промышленности наряду с возрастающими экономическими проблемами и обнищанием населения могут перечерк-нуть все благие намерения гаранта.

Администрация Президента проводит собственные социологические исследования, не доверяя многочисленным институтам и социологическим агентствам. И порой полученные данные попадают в прессу. Последнее такое исследование показывает, что Порошенко сейчас может рассчитывать на 10% голосов избирателей. И если поднажать, то цель может быть достигнута. Правда, теперь не в первом туре. Ибо потенциальные конкуренты неподалеку. В их числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая уже на протяжении не одного года соперничает с Петром Алексеевичем на различных уровнях. Одно время – за пост Президента. Других потенциальных конкурентов Петр Порошенко без особых усилий отодвинул со своего пути. В свое время смог договориться с лидером «Удара» Виталием Кличко, поддержав его в борьбе за пост мэра Киева и дав ему возможность возглавить блок «Солидарность». Теперь та «Солидарность» уже в прошлом – как говорится, третий лишний.

Амбициозного мэра Львова Андрея Садового Петр Алексеевич задвинул другими методами. Андрея Ивановича забросали упреками в неспособности справиться с твердыми бытовыми отходами. Сначала Садового генеральный прокурор стращал гибелью пятерых человек на городской мусорной свалке, где произошли пожар и оползень. Садовый заключил договора с многими городами страны на прием львовских твердых бытовых отходов. Но эти договора не выполняются. В доверительном телефонном разговоре Андрею Ивановичу намекнули, что им угрожают всяческими карами, если они согласятся принять львовский мусор. Загнанный в тупик, Садовый предлагал вывозить твердые бытовые отходы даже в Чернобыльскую зону, что, конечно, не подошло экологам. А в мае во Львове случилось наводнение. И водяные потоки разносили по улицам кульки с мусором. Естественно, это не добавило привлекательности главному туристическому центру Западной Украины. А заодно похоронило президентские амбиции Андрея Ивановича.

В эти дни как раз исполнился год, как была вызволена из кремлевского плена Герой Украины Надежда Савченко. В то время она была на пике популярности. И многие прочили ее в Президенты. Но неопытная в политических делах Надежда Савченко вначале была исключена из «Батькивщины» и из украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В итоге Савченко все же осталась в Верховной Раде, но без прежнего авторитета. Теперь Надежда создает свою политическую партию с намерением участвовать в выборах. Но, думается, вряд ли у нее получится чего-либо добиться в украинском политикуме. Ибо ее инициативы замалчивают. А это приводит к забвению.

Наверное, это выгодно не только Порошенко, но и Юлии Тимошенко, которая опять претендует на высший пост в стране. Но тут Петру Алексеевичу «подсобил» лидер Радикальной партии Олег Ляшко, напомнив о решениях американских судов по делу беглого премьера Павла Лазаренко. И продемонстрировав решения американского суда о том, что Юлия Владимировна через оффшорные компании перечислила Лазаренко 150 млн. долларов. А Лазаренко как раз судится с американской Фемидой за возврат ему этой суммы.

Кстати, Олег Ляшко тоже возможный участник президентской избирательной кампании.

Администрация Президента в своих исследованиях называет в числе потенциальных кандидатов на президентский пост и сопредседателя депутатской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко. В этом перечне и народные депутаты Евгений Мураев и Вадим Рабинович. Последний уже принимал участие в президентских выборах и занял четвертое место.

Как видим, на политическом манеже – все те же. Однако не у всех равно благополучная дрога к успеху. К примеру, Петру Порошенко может подпортить рейтинг поведение собственного сына, который сейчас учится в британском колледже. Многие телеканалы обсуждают фотографию Порошенко-младшего в футболке с надписью «Россия». Но ведь это страна-агрессор. Конфетная фабрика в Липецке, принадлежавшая Порошенко, уже продана. Но теперь недруги получили новый повод для упреков. Дабы разрешить ситуацию, первая леди Марина Порошенко, с недавних пор проводящая утреннюю гимнастику на телеканале «Украина», на днях выступила вместе с сыном, одетым в футболку с надписью «Украина». Повысит ли такая поправка рейтинг нашего Президента – нам еще предстоит узнать. На недавней пресс-конференции Петр Алексеевич рассказал, что по-мужски поговорил с сыном и тот якобы понял свою ошибку. А на вопрос, будет ли Порошенко во второй раз баллотироваться на президентский пост, Петр Алексеевич ответил, что такое право имеет каждый украинец соответствующего возраста. Судя по всему, Порошенко намерен повторить свой успех. За всем этим как-то забыли про еще одного потенциального кандидата в Президенты – нынешнего Генерального прокурора Юрия Луценко. У него тоже на днях была своего рода дата: годовщина со дня назначения. Юрий Витальевич был приглашен в Верховную Раду для отчета о сделанном. И он весьма талантливо пиарился на факте конфискации средств, награбленных Януковичем. Словно и не было других инициатив по этому вопросу. Некоторые народные депутаты высказывают опасение, что данная спецконфискация может выйти боком всей Украине, если адвокаты беглого президента обратятся в Европейский суд по правам человека и в случае их правоты наша страна обязана будет платить компенсацию Януковичу, но за наш с вами счет.

При всем этом Луценко может быть и техническим кандидатом. Чтобы оттянуть голоса избирателей у конкурентов Петра Алексеевича.

До президентских выборов еще достаточно времени. И власти стараются сохранить на своих местах проверенные кадры. Такие, как глава Центризбиркома Михаил Охендовский и его заместитель Андрей Магера. Они тоже соответствуют изречению «все те же на манеже».