Ягоды для «гулливеров», бабочки-гиганты и новый «прикид» главной коровы города

Время летит. Мы и оглянуться не успели, а на главной улице города происходит нечто. Там исключительно на летние «штучки» были заменены новогодние шары-гиганты и те красные вазы со светящимися цветами, которые украшали улицу весной.

По большому счету, можно сказать просто: на Дерибасовской появились новые арт-объекты, исключительно летние, но они настолько преобразили улицу, что есть смысл более подробно рассказать об этом новом одесском диве.

Прежде всего, знаменитая одесская корова Ромина на Дерибасовской преобразилась так, что даже стала почти неузнаваемой. Она теперь приобрела новый пестрый «прикид», который переливается всеми цветами радуги. Ромина теперь словно демонстрирует, что настроена дружелюбно абсолютно ко всем одесситам и гостям города.

Кроме ярких красок на корове появились рисунки с налетом сюрреализма: так, на новом костюмчике коровушки отчетливо проглядываются яркие губы и руки.

Ромина в новом наряде стала пользоваться еще большей популярностью: к ней то и дело пытаются прикоснуться (вероятно, это к удаче), ее активно фотографируют, а снимок рядом с ней тоже, вероятно, является чем-то вроде талисмана.

Проходящая рядом группа подростков отозвалась о Ромине довольно своеобразно: «У нас тут памятник корове…».

Пошли дальше. Любуемся: на деревьях вдоль Дерибасовской «завелись» бабочки-гиганты, которые в темное время суток создают на главной улице города настоящую сказку.

Такая иллюминация стала теперь по вечерам и ночам украшать главную улицу города. Смотрится завораживающе, скажу я вам.

И, наконец, на Дерибасовской установили гигантские ягоды — арбуз, ананас, клубнику, которые сразу же привлекли внимание одесситов и гостей города.

Рядом с этими «гулливеровскими» ягодами фотографируются, к ним стараются прикоснуться или просто полюбоваться.

Ну а когда наступает вечер, то на главную улицу Одессы приходит настоящий праздник: все это великолепие играет разными огоньками, и сказочное настроение появляется на лицах само собой.

Так что, как говорится, спешите видеть!..