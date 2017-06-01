Гримерная Веры Холодной, кинораритеты и воссозданные съемочные площадки любимых кинофильмов

На Одесской киностудии открылся обновленный Музей кино. Событие было приурочено к празднованию 110-летия кинематографа в Украине и 98-летию Одесской киностудии.

Напомним, Музей кино на Одесской киностудии, которым бессменно руководит киноооператор, кинорежиссер, автор ряда книг Вадим Костроменко, — один из интереснейших музеев юга Украины, полностью специализирующийся на истории кинематографии.

Теперь же, в обновленном Музее, каждый желающий может оказаться по ту сторону экрана и открыть для себя секреты одесского кинопроизводства, его историю. В Музее бережно хранятся свыше десяти тысяч экспонатов — от первых аппаратов для съемок и до реквизитов последних кинопроектов.

По сути, обновленный Музей кино — это совершенно новое пространство, оборудованное для Музея, увлекательный лабиринт лучших фильмов, снятых за историю киностудии, уникальная экспозиция из подлинного реквизита и вещей со съемок кинокартин «Узник замка Иф», «Д’артаньян и три мушкетера», «Весна на Заречной улице».

Еще одна изюминка — в Музее теперь воссоздали и гримерную звезды немого кино Веры Холодной.

Музей интерактивен, то есть, вам обеспечено полное погружение в атмосферу фильма, а киносъемочное оборудование, установленное на «площадке», дает возможность каждому желающему почувствовать себя режиссером или актером кино.

В Музее — пять залов, в которых разместились более тысячи уникальных экспонатов. В специальной комнате можно даже увидеть, как вообще зарождался украинский кинематограф. На экране показывают первые киноленты, еще черно-белые и немые. Да и само открытие было более чем увлекательным: так, на глазах присутствующих приглашенные актеры разыгрывали сцены из всем полюбившихся фильмов.

— В нашем общем доме я прожил и проработал со многими коллегами плечом к плечу ровно 60 лет 3 месяца и 10 дней. Я очень счастлив, что у студии, наконец, появилось руководство, которое убеждено, что кино должно существовать, — сказал на открытии Вадим Костроменко.

Что ж, да будет так. Между тем, на киностудии мечтают и строят планы о восстановлении кинопроизводства. Ну а пока, вслед за Музеем кино, здесь намерены восстановить уникальный бассейн, где проходили съемки морских сцен.

Пока мы можем говорить лишь о заслуженной былой славе знаменитой Одесской киностудии и полюбоваться кинораритетами, восстановленными съемочными площадками любимых фильмов, прикоснуться к нашему кинопрошлому.

Тоже, скажу вам, немало.