25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики

Западное направление

В этом направлении Порошенко достиг безусловных успехов.

Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и добился либерализации визового режима с ЕС. И хотя в подписании ассоциации была заинтересована прежде всего Европа, именно европейцы имеют все основания быть недовольными результатом – они получили жалкий разоренный рынок с нижайшей покупательной способностью.

Предоставление безвизового режима стало возможным в основном в результате внутреннего конфликта в ЕС. За безвиз выступали «европейская бюрократия» и восточноевропейские страны (Польша, прежде всего), против – страны ядра ЕС.

Это совершенно не полноценное членство в ЕС (который бы финансировал инфраструктурные проекты и приглядывал бы за коррупцией) и это совершенно не Шенген (присоединение к которому позволило бы официально работать в более комфортной стране). Ничего этого нет. Есть сокращение внешней торговли, в том числе с ЕС.

На евроатлантическом направлении никакого особого продвижения нет. НАТО в Украине интересовал в основном Крым. Украина без Крыма для НАТО – источник вечной головной боли. Впрочем, НАТО не устает повторять, что его двери для Украины широко открыты. Правда, вполголоса уточняется, что заходить в них нежелательно.

Отношения с США, как ни удивительно, остались вполне терпимыми даже при новой администрации – Трамп пока что не припомнил Порошенко ни казуса с Манафортом, ни сложные ситуации, в которые украинский президент его поставил уже после избрания.

Восточное направление

Как ни странно, тут ситуацию тоже можно охарактеризовать как победу.

В ходе предвыборной кампании он обещал, что восстановит отношения с Россией в течение короткого времени. Этого, однако, не произошло, как не произошло и краха России под гнетом санкций. Однако внутри Украины это как поражение не воспринимается.

Главной проблемой Порошенко является, конечно, территориальная целостность. Однако, проблема тут состоит вовсе не в неспособности Порошенко ее восстановить, а в поддержании конфликта на нужном уровне.

Порошенко не заинтересован во включении Донбасса и Крыма на прежних основаниях – слишком сильно это повлияет на внутриполитическую ситуацию (это несколько миллионов голосов в пользу «Оппоблока», «Возрождения», «Социалистов» и других политических проектов).

В вопросе с Донбассом не только Европа, но и США выступили за прекращение конфликта. Однако, судя по всему, Запад с самого начала исключал какое-либо давление на Украину с целью принудить ее к выполнению Минска. Во всяком случае, мы не наблюдали никаких попыток убедить Порошенко выполнять подписанное иначе, чем путем уговоров. В этой ситуации Киеву легко удается блокировать исполнение Минска.

Другой важный момент – Украина смогла сохранить приемлемые отношения с Белоруссией, что позволяет обходить торговые ограничения, введенные РФ.

Резюме

В целом следует признать, что Порошенко показал себя успешным дипломатом. Играя на противоречиях между своими противниками и союзниками, он смог выстроить очень удачную внешнеполитическую конструкцию, которая служит укреплению его личной власти.