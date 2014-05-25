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25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики

Категория: Новости / Статьи

25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики

Западное направление

В этом направлении Порошенко достиг безусловных успехов.

Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС  и добился либерализации визового режима с ЕС. И хотя в подписании ассоциации была заинтересована прежде всего Европа, именно европейцы имеют все основания быть недовольными результатом – они получили жалкий разоренный рынок с нижайшей покупательной способностью.

Предоставление безвизового режима стало возможным в основном в результате внутреннего конфликта в ЕС. За безвиз выступали «европейская бюрократия» и восточноевропейские страны (Польша, прежде всего), против – страны ядра ЕС.

Это совершенно не полноценное членство в ЕС (который бы финансировал инфраструктурные проекты и приглядывал бы за коррупцией) и это совершенно не Шенген (присоединение к которому позволило бы официально работать в более комфортной стране). Ничего этого нет. Есть сокращение внешней торговли, в том числе с ЕС.

На евроатлантическом направлении никакого особого продвижения нет. НАТО в Украине интересовал в основном Крым. Украина без Крыма для НАТО – источник вечной головной боли. Впрочем, НАТО не устает повторять, что его двери для Украины широко открыты. Правда, вполголоса уточняется, что заходить в них нежелательно.

Отношения с США, как ни удивительно, остались вполне терпимыми даже при новой администрации – Трамп пока что не припомнил Порошенко ни казуса с Манафортом, ни сложные ситуации, в которые украинский президент его поставил уже после избрания.

 

Восточное направление

Как ни странно, тут ситуацию тоже можно охарактеризовать как победу.

В ходе предвыборной кампании он обещал, что восстановит отношения с Россией в течение короткого времени. Этого, однако, не произошло, как не произошло и краха России под гнетом санкций. Однако внутри Украины это как поражение не воспринимается.

Главной проблемой Порошенко является, конечно, территориальная целостность. Однако, проблема тут состоит вовсе не в неспособности Порошенко ее восстановить, а в поддержании конфликта на нужном уровне.

Порошенко не заинтересован во включении Донбасса и Крыма на прежних основаниях – слишком сильно это повлияет на внутриполитическую ситуацию (это несколько миллионов голосов в пользу «Оппоблока», «Возрождения», «Социалистов» и других политических проектов).

В вопросе с Донбассом не только Европа, но и США выступили за прекращение конфликта. Однако, судя по всему, Запад с самого начала исключал какое-либо давление на Украину с целью принудить ее к выполнению Минска. Во всяком случае, мы не наблюдали никаких попыток убедить Порошенко выполнять подписанное иначе, чем путем уговоров. В этой ситуации Киеву легко удается блокировать исполнение Минска.

Другой важный момент – Украина смогла сохранить приемлемые отношения с Белоруссией, что позволяет обходить торговые ограничения, введенные РФ.

 

Резюме

В целом следует признать, что Порошенко показал себя успешным дипломатом. Играя на противоречиях между своими противниками и союзниками, он смог выстроить очень удачную внешнеполитическую конструкцию, которая служит укреплению его личной власти.

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25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики
25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики
25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики
25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики
25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики
25 мая 2014 года Петр Порошенко был избран Президентом Украины. Что дает повод подвести самые общие итоги его политики
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