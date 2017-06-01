По информации очевидцев, что произошло накануне вечером. «…послышался сильный грохот, а затем на землю посыпались большие и маленькие камни и куски арматуры!» - рассказал один из них.

Отметим, что обвалился участок крыши над двумя крайними комнатами верхнего этажа.

К счастью, в гостинице никто не живет. Она на реконструкции. Однако несколько камней упало поблизости от расположенного внизу ресторана. Однако по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Что стало причиной обрушения, пока не понятно.

В гостинице «Юность» обвалилась крыша.

По информации очевидцев, что произошло накануне вечером. «…послышался сильный грохот, а затем на землю посыпались большие и маленькие камни и куски арматуры!» - рассказал один из них.

Отметим, что обвалился участок крыши над двумя крайними комнатами верхнего этажа.

К счастью, в гостинице никто не живет. Она на реконструкции. Однако несколько камней упало поблизости от расположенного внизу ресторана. Однако по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Что стало причиной обрушения, пока не понятно.