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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В гостинице «Юность» обвалилась крыша

Категория: Новости


По информации очевидцев, что произошло накануне вечером. «…послышался сильный грохот, а затем на землю  посыпались большие и маленькие камни и куски арматуры!» - рассказал один из них.

Отметим, что обвалился участок крыши над двумя крайними комнатами верхнего этажа.

 К счастью, в гостинице никто не живет. Она на реконструкции. Однако несколько камней упало поблизости от расположенного внизу ресторана. Однако по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Что стало причиной обрушения, пока не понятно.

В гостинице «Юность» обвалилась крыша.

По информации очевидцев, что произошло накануне вечером. «…послышался сильный грохот, а затем на землю  посыпались большие и маленькие камни и куски арматуры!» - рассказал один из них.

Отметим, что обвалился участок крыши над двумя крайними комнатами верхнего этажа.

 К счастью, в гостинице никто не живет. Она на реконструкции. Однако несколько камней упало поблизости от расположенного внизу ресторана. Однако по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Что стало причиной обрушения, пока не понятно.



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