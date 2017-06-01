В областной администрации продолжаются кадровые ротации

Областной департамент образования и науки обрел нового руководителя. Как сообщил губернатор Максим Степанов на аппаратном совещании , им стал Александр Ланчук.

По словам главы региона, он переведен из Окнянской районной администрации, где работал заместителем председателя.

Как отметил Максим Степанов, перед новым руководителем департамента ставятся задачи по существенному улучшению качества образовательной системы, повышение уровня знаний учащихся и в том числе существенное повышение результатов ВНО.

По всем этим показателям Одесская область должна войти в число лидеров среди регионов Украины.

Уже в следующем году улучшение качества образования должно быть налицо. Одним из главных факторов достижения поставленной цели станет т.н. «он-лайн образование».

Именно оно должно помочь жителям сельских районов. Где до сих пор качество знаний из-за нехватки квалифицированных преподавателей существенно уступало городскому.

Именно по этой причине по результатам ВНО Одесская область в последние годы была в хвосте регионов страны.

Теперь же «все учащиеся смогут получать одинаковое образование, вне зависимости от того, где именно они проживают!» -подчеркнул губернатор.

Удивляет одно. Для решения столь масштабной задачи выбор губернатора пал на одного из руководителей Окнянского района, который практически по всем показателям относится к наиболее депрессивным в области. И по уровню образования, в том числе и по качеству образования.