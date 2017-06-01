Мошенник украл 3 млн долларов

Одесская прокуратура Приморского района осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, подозреваемый мошенническим путем завладел средствами потерпевших на общую сумму более 3 млн долларов США. В частности, он подыскивал лиц, которые могли бы предоставить заем для развития прибыльного бизнеса, однако использовал средства по своему усмотрению.

Правоохранители разоблачили мужчину, который скрывался от органов досудебного расследования, и сообщили ему о подозрении. По ходатайству местной прокуратуры задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, наряду с этим судом определен размер залога в сумме 68 млн грн.