Подростки играли со спичками на крыше дома и устроили пожар

ГСЧС сообщила в полицию, что неизвестные подожгли дом на территории Овидиопольского района, который принадлежит 72-летнему одесситу, но здание уже долгое время пустует.

Как передаёт пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, в результате пожара были повреждены второй этаж и крыша общей площадью около 100 квадратных метров. Сумма материального ущерба составила 400 тысяч гривен. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

«Принятыми мерами правоохранители разоблачили двух парней (12 и 15 лет), которые, играя со спичками на крыше дома, случайно подожгли ветошь, в результате чего и возник пожар. После этого подростки скрылись», — добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.