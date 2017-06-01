Двое парней решили прокатиться на угнанном автомобиле за что им грозит срок от 5 лет

Двое парней, жителей поселка городского типа Доброслав, «приняв на грудь», решили прокатиться на угнанном автомобиле, но были задержаны правоохранителями.Об этом сообщает пресс–служба ГУ НП в Одесской области.

В ходе следствия выяснено, что после распития спиртных напитков 19 и 20–летний местные жители решили покататься на автомобиле. За не имением своего, они в селе Курисово взломали гараж и угнали машину.

Угнанная машина возвращена хозяину, злоумышленники задержаны. Как выяснилось, с законом они уже не дружат давно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция данной статьи отправит угонщиков за решетку на срок от 5 до 8 лет.