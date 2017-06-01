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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Одесская областная администрация договорилась с предпринимателями

Категория: Новости


Одесская областная администрация договорилась с предпринимателями

В Одессе будут создан совместный совет с участием руководства региона и предпринимателей.

Такое решение принято на состоявшейся накануне встрече губернатора Максима Степанова и одесскими бизнесменами и  предпринимателями.

Совет будет собираться ежемесячно и работать в пяти секциях- логистика, сельское хозяйство, финансы, промышленность, туризм.

ППо мнению губернатора, главная цель совета –обеспечение успешной работы предпринимательства  в Одесской области и устранения сан этом пути всех незаконных препятствий. Поэтому в работе совета будут принимать участие представители СБУ, полиции, Прокуратуры и таможни и фискальной службы.

Как отметил Максим Степанов, развитие предпринимательства является одним из залогов успешного развития экономики в целом!

«Тот экономический рост, который мы имеем в последнем квартале, это в первую очередь, заслуга людей, владеющих бизнесом!» -подчеркнул он.



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