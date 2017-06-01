Что думают граждане Украины о введении квот на телевидении

6 июня президент подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Напомним, 23 мая Верховная Рада вернула 75% квоты на украинский язык на телевидении.. Для общеукраинских телекомпаний доля передач или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в промежуток времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для региональных организаций квота составляет - 50%. Народный депутат Украины Сергей Кивалов уверен, что принимая столь важные решения , которые неизменно повлияют на украинцев, необходимо было учитывать мнение самих людей, а не действовать методами запретов

«Принятый закон о языковых квотах на телевидении – это не борьба за украинский язык. Это – борьба против народа. Ведь любой телеканал – это самый точный барометр того, что хотят зрители. И если бы они, зрители, хотели, чтобы львиная часть программ на канале или даже все вещание велось на украинском языке – это давно было бы сделано. А если этого нет – значит люди не хотят смотреть все телевидение только на одном языке. Вместо того, чтобы финансировать интересное кино на украинском языке, издавать книги (именно за государственный счет, а не за счет частных издателей), чтобы создать условия для работы, чтобы выделить деньги на новые рейтинговые проекты, парламентарии применили единственный, доступный их уровню развития механизм – запрет. Но, увы, это не заставит людей смотреть ТВ.

отметил Сергей Кивалов

Принятие данного законопроекта вызвало большой резонанс в обществе. Украинцы и одесситы, в частности, привыкли смотреть свои любимые телепередачи и новости на русском языке и теперь искренне возмущены тем, что им навязывают. На официальном сайте народного депутата Украины Сергея Кивалова запущен социальный опрос. Украинцам предложено ответить на вопрос: поддерживаете ли Вы введение 75% квоты украинского языка на телевидении? Большинство респондентов демонстрирует отрицательное отношение к введению квоты ( Возражаю . Не люблю когда мне что-то навязывают – 84 % опрошенных).Более 11 % украинцев, участвующих в соцопросе, уверены – введение квоты приведет к тому , что зрители массово переключатся на просмотр спутникового телевиденья .

Социальный опрос на сайте Сергей Кивалова продолжается. Для ознакомления с его текущими результатами и для участие в соц опросе можно перейти по данной ссылке https://kivalov.com.ua/ru/component/poll/2-kvota-tv.html